Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga Lady Gaga

O show de Lady Gaga, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, ganhou uma data: dia 3 maio. Além disso, a apresentação da artista pop tem previsão de início às 21h. 1 ano após a histórica performance de Madonna no local, a cidade se prepara para receber a indicada ao Oscar.

" Lady Gaga Todo Mundo no Rio " é o nome do concerto realizado pela musicista. De acordo com informações de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bernardo Fellows, chefe de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, assinou um acordo de liberação do pedido da produtora Bonus Track para começar os preparativos.

A mesma empresa realizou o histórico show feito por Madonna, que fez a maior performance de sua carreira em termos de público. A veterana comemorou os 40 anos de sua trajetória em solo carioca. Agora, a expectativa é que compositora repita o efeito provocado pela colega de profissão.

Ainda segundo as negociações, uma área de 28 mil metros quadrados será utilizada para o espetáculo, que será gratuito. No local, não haverá fogos de artifício e os telões e banheiros químicos estarão ao longo da praia e da orla.

Previsto para comportar 1 milhão de pessoas, o show tem previsão de término para às 21:30. A última e única vez que a cantora pop veio ao Brasil, foi em 2012, quando tinha três álbuns de estúdio: The Fame , The Fame Monster e Born This Way . 13 anos depois, ela deve retornar ao Brasil com um vasto repertório, incluindo seus hits dos últimos anos, como as faixas Rain On Me e Shallow .