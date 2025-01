Reprodução Cauã Reymond e Luana Mandarino

Após ser apontada como affair de Cauã Reymond, a modelo Luana Mandarino desativou seu perfil nas redes sociais. Na última segunda-feira (13), uma foto dos dois em clima de romance foi divulgado pelo portal Circo da Mídia.

De acordo com o veículo, o ator e a influenciadora teria iniciado há alguns meses. Em agosto, os dois viajaram para Bali, na Indonésia. Segundo fontes, a jovem frequenta a casa do artista e já conhece os entes-queridos do novo namorado.

Conhecida por ter participado do Rio Shore, da MTV, a jovem teria trancado as redes sociais a pedido de Cauã, que teria optado por deixar os estágios iniciais da relação no anonimato. Antes do affair com Luana, o ator de 44 anos se envolveu com a cirurgiã dentista Luiza Watson, de 28.

Na época em que estavam juntos, ele e a profissional se relacionaram por um ano. Já Mandarino, assim como a anterior, também tem uma vida mais pessoal nas redes sociais. No Instagram, ela era seguida por Sofia, filha do artista com Grazi Massafera.

Em 2025, o veterano irá protagonizar Vale Tudo , remake do clássico de 1988 que será escrito por Manuela Dias.