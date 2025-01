Reprodução/Diviulgação José Mayer acusa Globo por falta de pagamento em reprise de novela

O ator José Mayer, de 75 anos, afirma que recusou um convite do autor Aguinaldo Silva para participar de "Três Graças", novela prevista para 2026 no horário nobre da Globo. O autor, que trabalhou com José em novelas como "Tieta" e "Fina Estampa", criou um personagem para homenagear o ator, mas ele optou por manter a aposentadoria.

A informação foi revelada pela coluna Outro Canal , do F5 . José agradeceu o convite, mas reforçou que está oficialmente afastado da carreira de ator desde 2017, quando enfrentou acusações de assédio e teve o contrato com a emissora encerrado após "A Lei do Amor".

Na época, o ator admitiu que "passou do ponto" e prometeu rever suas atitudes. Em 2023, ele comentou o caso em uma mensagem ao programa A Tarde É Sua , classificando os eventos como "nefastos" e justificando a decisão de abandonar a profissão antes de completar 50 anos de carreira.

Hoje, Mayer vive recluso em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Vera Fajardo. Ele tem se mantido distante da mídia e não demonstra interesse em retornar à televisão.

Retorno de Aguinaldo Silva

Aguinaldo Silva está de volta à Globo após o fracasso de "O Sétimo Guardião", em 2018. Ele já manifestou interesse em contar com Betty Faria e outros nomes experientes para papéis importantes, especialmente na fase inicial da novela.

"Três Graças" acompanhará gerações de uma família do subúrbio do Rio de Janeiro. Mãe, filha e neta enfrentam os desafios da maternidade precoce e a ausência de companheiros, em uma narrativa que promete explorar temas sociais e relações familiares. A estreia está prevista para depois do remake de "Vale Tudo" e de uma trama de Glória Perez.