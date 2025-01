Reprodução Cantora Ananda alfineta Ana Paula Minerato após MP arquivar processo de racismo

Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca, reagiu nas redes sociais ao comentário de Ana Paula Minerato após o arquivamento da denúncia de racismo contra a ex-Gaviões da Fiel. No final de 2024, um áudio vazado expôs Minerato, supostamente chamando a cantora de "neguinha" e "mina do cabelo duro".

Nesta terça-feira (14), através do Instagram, Ana Paula Minerato refletiu após a decisão do Ministério Público. “É que no final… o bem sempre vence o mal!”, declarou a influenciadora.

Diante da repercussão da publicação, a cantora Ananda foi aos Stories do Instagram para criticar a atitude da apresentadora. "Quem seria o ‘mal’, Ana Paula Minerato? Podia ter ficado quieta, né?", publicou a vocalista do grupo Melanina Carioca.

Ministério Público arquiva caso por falta de provas

Na última segunda-feira (13), de acordo com o promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes, a denúncia foi encerrada por falta de provas. Segundo o magistrado, a partir da análise do expediente, não haveria "justa causa para prosseguir".

Ele ainda explicou que, caso surjam novas evidências, o processo poderá ser reaberto, conforme o artigo 18 do Código de Processo Penal. "Somente resta providenciar o arquivamento, uma vez que não há justa causa para a apuração de crime", afirmou.