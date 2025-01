Reprodução: Instagram Henri e Duda Castelli

Henri Castelli utilizou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Duda. No último sábado (11), a garota completou 12 anos e ganhou uma homenagem do ator. Ele compartihou uma foto em que aparece ao seu lado e escreveu uma mensagem carinhosa para ela.

"Te amo daqui até a eternidade meu amor @dudacastellidespirito. Hoje é um dos dias mais importantes do ano para mim. Eu já sabia que você chegaria na minha vida, sempre sonhei com você , com a sua chegada, e sempre soube que seria uma princesa, e quando tive a certeza disso, eu lembro até hoje que corri pro mar pra agradecer, estava chovendo a água do mar fria e eu gritando seu nome! DUDAAAAAAAAAAA."

Ele segue dizendo. "Sempre tive certeza que você seria um presente de Deus pra mim!Você foi a realização de um sonho e todo ano comemoro a felicidade que é ter você na minha vida. Parabéns, minha eterna princesa! Toda vez que você completa mais um ano, eu renasço um pouco também. É um orgulho te ver crescer meu amor! Quero que saiba que sempre serei seu melhor amigo, independente do tempo e da sua idade! Você sempre será o grande Amor da minha vida! Você sempre será meu anjinho da guarda! Só agradeço a Deus! Te amo ❤️ minha princesa!".

A publicação, no entanto, acabou chamando atenção por um outro detalhe. É que os fãs se surpreenderam com sua aparência. "O que ele fez com o rosto dele?", perguntou uma usuária. "Filtro, né?", questionou uma segunda. "Também queria saber! Tão lindo! Nem reconheci", se chocou uma terceira. "Está parecendo harmonização facial", sugeriu uma quarta.

No entanto, há também quem elogiou o momento pai e filha. "Parabéns para sua linda filha! Deus abençoe muito!", desejou uma seguidora. "Lindos! Parabéns, Duda, muitas felicidades e ricas bençãos em sua vida", expressou uma outra.

O artista de 46 anos é conhecido pelas ínumeras novelas que já interpretou. Entre os seus maiores sucessos, estão as obras Cobras & Lagartos , Caras & Bocas e Flor do Caribe . Em 2025, ele retorna à programação da Globo com o remake de Vale Tudo , escrito por Manuela Dias.