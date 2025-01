Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade está no México

Lívia Andrade, de 41 anos, usou as redes sociais no último domingo (12) para compartilhar um álbum repleto de fotos com alguns dos momentos que tem vivenciado na viagem que faz pelo México. "Eu sou solar", escreveu a apresentadora como legenda dos registros.







Nos comentários da postagem, os fãs e seguidores rasgaram elogios a ela. "Mulher bonita", escreveu uma usuária do Instagram. "Eu acho que vi uma gatinha", destacou uma segunda internauta na plataforma de interação social. "Adorando os biquínis, um mais lindo que o outro. A modelo também ajuda", prosseguiu ainda uma terceira.

Lívia Andrade na areia Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade renova bronzeado Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade na areia Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade entrando em piscina Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade de biquíni amarelo Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade em praia paradisíaca Reprodução Instagram - 13.1.2024 Lívia Andrade com óculos de sol Reprodução Instagram - 13.1.2024





Lívia tem curtido os dias de folga das gravações do "Domingão com Huck". No dominical apresentado por Luciano Huck, a loira atua como comentarista em quadros como o "Acredite em Quem Quiser", ao lado de outros comunicadores, como Dona Déa Lúcia.





Do SBT à Globo

Antes de ser vista nos domingos da Rede Globo, Lívia era contratada do SBT e deixou o antigo canal em 2020. A loira já esteve em atrações como o "Fofocalizando" e o "Programa do Silvio Santos". Já em 2022, ela voltou às telinhas após ser contratada pela Globo.