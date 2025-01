Divulgação Renato Aragão

Renato Aragão, comediante brasileiro, revelou ter o desejo de estrelar uma produção internacional. O artista, que já participou de mais de 50 filmes, completa 90 anos nesta segunda-feira (13). Ao Fantástico no último domingo (12), Didi explicou sobre sua intenção de ampliar os horizontes de sua arte.

"Na minha vida, a coisa que eu mais queria fazer era cinema. Consegui fazer mais de 50 filmes. E é pouco para mim. Agora estou planejando, aqui entre nós, um filme internacional", disse à jornalista Renata Capucci.

"Como seria o Didi falando inglês?", brincou a apresentadora. Ele, então, entrou na brincadeira: "Também imagino". Além disso, Didi atualizou os fãs de como tem sido sua rotina. "Estou tão feliz [...] Tenho feito exercícios, pulado, jogado um futebolzinho com o pessoal. O que mais deixa mais feliz é ter alguém que cuida de mim. O nome dela é 'm-m', Mulher-Maravilha", relatou o humorista ao falar da esposa, Lílian Taranto.

"Saio uma vez por semana, às vezes duas, vou ao supermercado, como uma pizza. As pessoas falam comigo, contam histórias que eu nem me lembrava", contou Aragão. Na próxima quarta-feira (15), o veterano será homenageado na TV Globo com a atração Tributo , que irá passar pela trajetória do icônico artista.