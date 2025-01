Reprodução Instagram/Lívian Aragão Lívian Aragão e Renato Aragão

Lívian Aragão, de 25 anos, usou as redes sociais no último domingo (12) para fazer uma homenagem antecipada ao pai, Renato Aragão, o Didi. O humorista completa 90 anos nesta segunda-feira (13) e teve a trajetória relembrada pela filha, fruto do casamento com Lilian Taranto.







"Dia de celebrar mais um ano de vida da pessoa que eu mais tenho orgulho de dizer que sou filha. 90 anos muito bem vividos! Que honra poder celebrar com você. Te amo, Renato Aragão", escreveu ela como legenda de um vídeo repleto de momentos da carreira do patriarca.





A publicação, que contou com mais de 39 mil curtidas, foi repercutida pela base de fãs do artista. "Emocionante. Um feliz aniversário, Renato", desejou um usuário do Instagram. "Linda declaração de amor, Lívian! Parabéns pelo amor e dedicação que você tem com seu pai, nosso amado Didi!", acrescentou uma segunda. "Tive a sorte de crescer assistindo ele e sua turma alegrando nossos dias através da TV. Viva Didi", disse ainda uma terceira.





Missa no Rio de Janeiro e homenagem na TV

Ainda no último domingo (12), Renato Aragão foi ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para participar de uma missa. Na ocasião, ele estava acompanhado da esposa, Lilian Taranto, e da caçula, Lívian. Na quarta-feira (15), ele será homenageado na Globo com um episódio do programa "Tributo" dedicado a carreira dele.