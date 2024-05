Reprodução/Instagram Gretchen relembra desafeto com Joelma no passado

Parece que o desafeto entre Gretchen e Joelma é página virada. Pelo menos é o que afirmou a Rainha do Rebolado em um bate-papo com a youtuber Yarley Ara nesta semana.

Na ocasião, a morena comentou o motivo de não gostar da loira até pouco tempo atrás: "Achava ela proponente e arrogante. Não foi coisa de artista. Encontro que tive com ela em aeroporto, coisas que não foram legais...".

Gretchen já havia falado abertamente sobre o assunto em 2017. Naquele ano, em uma conversa com fãs, ela declarou: "Simplesmente não gosto de gente que não é humilde. Quando eu conheci a Joelma, ela estava começando a carreira dela no Calypso, e eu estava gravando uma música do Ximbinha (marido dela, à época) que se chamava 'Loirinha'. Aí e eu perguntei para a Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela para ajudar, e ela disse: 'Eu não preciso de ajuda. Pode deixar que eu mesma faço o meu sucesso'". "Esse tipo de pessoa não está nas minhas amizades: gente que não tem humildade", completou.

Mas agora parece que a rivalidade entre as cantoras é coisa do passado. "A vida vai fazendo a gente amadurecer, conhecer coisas novas e melhorar. [...] Nós nunca falamos 'desculpa' uma para a outra, mas teve um evento no Multishow que ela veio me beijou e me abraçou. Não precisa pedir desculpas, acho que atitudes são mais importantes. E a partir desse dia, eu vi que ela mudou o jeito de ser. Hoje eu até danço o 'Tacacá'", acrescentou Gretchen, se referindo ao hit de Joelma.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp