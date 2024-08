Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Xamã usam looks combinando





Xamã e Sophie Charlotte não escondem mais que vivem um romance. Desta vez, os atores usaram looks de inverno combinado e posaram em frente ao espelho. O clique foi compartilhado pelo ator neste domingo (25) nos Stories do Insgaram.

Apesar de não confirmarem em público, os atores de "Renascer" já foram vistos juntos em diversas ocasiões. Depois dos rumores, o casal foi flagrado aos beijos durante o Festival de Inverno do Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Xamã usam looks combinando

























































Após a foto de "casal" repercutir, os fãs vibraram o momento. “Meus pais”, brincou uma seguidora. Os atores integram o elenco de “Renascer”, interpretando o casal de amantes Eliana e Damião.

“Que foto mais linda é essa da Sophie Charlotte e do Xamã, amei”, disse outra. “Eles são muito estilosos combinando looks, não aguento”, comentou mais uma.

