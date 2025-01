Reprodução: Instagram Elisa Veeck trabalha na CNN Brasil, mas tem conversado com o SBT

Elisa Veeck , conhecida por ser umas das âncoras da CNN Brasil , entrou em detalhes sobre uma possível negociação com o SBT . As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.



Em meio às demissões realizadas pela gestão atual do canal, é de interesse da emissora resgatar uma figura que ficou marcada por um outro nicho: o das novelas. Ao que parece, a profissional, que interpretou a personagem Fran entre os anos de 1998 e 2001 na primeira adaptação brasileira de Chiquititas, já tem um futuro na TV Aberta.

Na conversa com a jornalista, ela entregou: "Paquerar todo mundo pode, né?", mas depois desconversou em bom tom: "Mas meu casamento é com a CNN Brasil”. Na útlima segunda-feira, o SBT despediu funcionários importantes, como Cilene Farias, que era chefe de redação desde 2011.

Além disso, Márcia Dantas também se despediu da emissora comandada por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual presidente. A apresentadora, que comandava o Primeiro Impacto, se emocionou ao falar de sua saída após 9 anos.