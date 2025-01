Reprodução/Instagram Apresentadora Márcia Dantas

A apresentadora Márcia Dantas foi demitida do SBT nesta segunda-feira (6), após quase nove anos de atuação na emissora. Márcia, que assumiu recentemente o comando do "Primeiro Impacto", usou as redes sociais para desabafar sobre a saída e agradecer o apoio dos seguidores.

Em um vídeo publicado no Instagram, a jornalista apareceu emocionada. “Está difícil falar, estou bem triste. Quero cuidar de mim agora, melhorar para vir falar com vocês. Mas queria agradecer porque tem muita gente boa mandando mensagens lindas aqui na internet. Estou bem. Meu coração está em paz, por mais que eu esteja muito triste.”

A saída ocorreu no mesmo dia em que Márcia retornaria de recesso para apresentar o telejornal matinal. Durante a trajetória no SBT, ela comandou diversos programas jornalísticos, incluindo o "SBT Brasil". No último ano, enfrentou mudanças na grade e foi remanejada para diferentes atrações, como o "Tá na Hora" e o "Chega Mais Notícias".

A demissão acontece em meio a reestruturações na emissora, que recentemente substituiu Márcia por Daniele Brandi no "Primeiro Impacto" durante o período de recesso.

URGENTE: Márcia Dantas aparece chorando e diz que está muito triste após demissão. Mas grata pela sua trajetória. #PrimeiroImpacto pic.twitter.com/au7N4PHRyQ — Brenno (@brenno__moura) January 6, 2025