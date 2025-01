Reprodução: Instagram Daniela Beyruti

Daniela Beyruti se pronunciou a respeito da demissão de uma funcionária do SBT com câncer . Na última segunda-feira (06), a presidente da emissora e filha de Silvio Santos afirmou não entender o que aconteceu.



"Não estou sabendo disso. Vou investigar", escreveu ela nas redes sociais. A resposta de Daniela veio após a mulher, que preferiu não se identificar, decidiu falar sobre a demissão ao Notícias da TV.

Segundo a própria, que era produtora no canal, tentou pedir um acordo para o SBT a fim de conseguir manter seu convênio para continuar os tratamentos do câncer, que foi iniciado em 2019.

"Eles não se comoveram. Com o Silvio [Santos] não era assim. Eu pedi para me deixar só com o convênio, e eu trabalharia, mas não quiseram saber. A ordem é: custa muito caro para a emissora, mandem embora", explicou.

"Eles disseram que o SBT não era responsável pelo meu câncer. Só que eu trabalho no SBT desde 2017, e meu câncer no cérebro apareceu em 2019. Eles disseram que não é problema deles. Depois disso, vão tentar ver se podem fazer algum acordo para eu pagar e continuar com ele por mais dois anos", complementou ela.

Apresentadora também se despediu da emissora

Márcia Dantas, que comandava o Primeiro Impacto, também foi uma das funcionárias cortadas pelo SBT. Na última segunda-feira (06), a apresentadora se emocionou ao falar de sua saída após 9 anos na emissora .