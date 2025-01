Reprodução: Instagram Larissa Tomásia e Davi Brito

Larissa Tomásia detalhou as investidas que recebeu de Davi Brito . Em conversa com Lucas Pasin, do Uol, na última segunda-feira (06), a participante de A Fazenda 16 revelou que o campeão do BBB 24 tentou dar em cima dela depois de pedir o número da influenciadora para a irmã, Raquel Brito.

"Davi pediu o meu número para a irmã dele assim que chegou ao hotel, e ela me perguntou se podia passar. Eu não respondi porque não queria, mas ela acabou passando. Davi ficou mandando mensagem, ficou ligando, mandando textos e mais textos o dia inteiro", iniciou.

Ela, então, explicou um momento de interação que ocorreu com o ex-reality: "Ele apareceu lá no restaurante onde eu estava com uma galera. Eu já sabia que ele estava querendo 'se chegar' para cima de mim. Ele sentou do meu lado e começou a dar em cima de mim. Falei que não rolava, que não queria, e ele insistia", acrescentou ela.

A ex peoa detonou a atitude de Brito: "Confesso que fiquei incomodada com as investidas dele. Primeiro ele mandava mensagem, e eu demorava a responder para ele se tocar um pouco, sabe? Só que ele ficava ligando", relatou.

"Depois no restaurante ele foi insistente várias e várias vezes até eu falar que não ficaria com ele. Tentei ser educada com ele de todas as formas para não deixar ele constrangido", finalizou.

Larissa Tomásia também participou do BBB. A ex-sister era uma das integrantes da temporada que consagrou Arthur Aguiar como campeão, em 2024. Já Davi Brito é o vencedor mais recente do reality apresentado por Tadeu Schmidt.