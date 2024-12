Reprodução Lucas Lucco diz ter sido atacado por gravar cenas quentes com Pabllo Vittar; relembre

Lucas Lucco relembrou as críticas que enfrentou após gravar cenas quentes com a cantora drag queen Pabllo Vittar no clipe da música "Paraíso", em 2019. Através de um vídeo no TikTok, o cantor revelou que foi alvo de ataques preconceituosos, teve a sexualidade questionada e precisou lidar com a rejeição por parte de alguns fãs. Segundo Lucas, o projeto sempre teve como objetivo provocar reflexões e desafiar o rotulo de "heterozão".

“Eu sabia que ia ser uma explosão, que ia quebrar muitos paradigmas. Quando eu vi o trabalho dela sendo reconhecido, eu falei: sou um cantor estigmatizado como um hétero top, pelas músicas, que me davam a fama de pegador. O cara heterozaço, sertanejo. E eu pensei: ‘Se eu fizesse um movimento de gravar isso com a Pabllo, eu acho que vou dar o primeiro passo em direção ao invisível, ao pioneirismo’. Pensei: ‘Se eu fizer isso, vou deixar a cabeça do povo em um trevo para ajudar a, no futuro, ter menos preconceito’”, relembrou Lucas.

O cantor destacou o impacto que as críticas tiveram na saúde mental dele, mas reforçou que o propósito do trabalho foi o que o ajudou a seguir em frente. “Entrei numa depressão braba, porque eu não conseguia lidar bem com a enxurrada de críticas. Mas o que me ajudou e me ajuda até hoje é esse propósito. Daqui a 50 anos, uma pessoa vai ver aquele clipe e vai entender a mensagem que eu quis passar.”

Lucas também comentou sobre a visão que guiou a construção do roteiro do clipe. “A ideia do clipe era mostrar o paraíso como um lugar perfeito e sem preconceitos. A gente tem dois ambientes: São Paulo, que é um lugar sujo, poluído, cinza, e Barra Grande, na Bahia, que é um paraíso, um lugar lindo, com mar e sol. A gente está nesse lugar sujo sem se tocar, mas, quando a gente se toca, é levado para um paraíso onde isso é absolutamente normal. Não seremos julgados por isso.”

O artista comparou sua experiência com a recente colaboração de João Gomes e Pabllo Vittar, destacando a diferença na recepção pública. “Agora o João Gomes está gravando com ela e ninguém está chamando ele de v*ado igual fizeram comigo. Eu recebi muita crítica, porque nasci no sertanejo. Foi como se o pessoal tivesse me cancelado. De fato, aconteceu isso.”

Apesar dos problemas que enfrentou na época, Lucas afirmou que não se arrepende da escolha artística. “Todos os roteiros que escrevi têm uma mensagem impactante, algo útil para as pessoas. Uma carreira tem que ter propósito. Eu faria tudo de novo, 10 vezes se precisasse. Isso é minha missão.”