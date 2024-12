Reprodução/TikTok Lucas Lucco compartilhou o vídeo no TikTok

O cantor sertanejo Lucas Lucco deixou os seguidores sedentos nesta terça-feira (17). O músico compartilhou um vídeo despretensiosamente em que tomava banho e mostrava os produtos que gosta de usar no ritual de beleza. Entretanto, o que chamou atenção foi que o artista acabou mostrando demais no vídeo sem notar, deixando escapar o seu pênis na imagem.



A imagem rapidamente foi alertada pelos fãs do cantor. Ele deletou a publicação cerca de duas horas depois. Entretanto, o vídeo já havia sido replicado e compartilhado nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, Um internauta afirmou: "Babado o Lucas Lucco confundindo o TikTok com a Privacy", fazendo referência à plataforma de conteúdo adulto. Outra pessoa escreveu: "Eu nunca imaginei que um dia veria o p* do Lucas Lucco na minha vida, já posso morrer em paz".

Um fã afirmou: "Eu vendo o vídeo do Lucas Lucco inocentemente no TikTok, quando, de repente...". Uma quarta respondeu: "Deuso hollywoodiano! LucasLucco, obrigada por fazer nossa terça-feira mais feliz! Esses dois tapinhas no Lucas Júnior foram o melhor! Nós te amamos!"

O cantor não se pronunciou até o momento. Nos Stories, eles apenas aproveitou para fazer a divuçlgação dos seus novos projetos.