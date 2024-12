Reprodução: Instagram Simony

Simony entrou em detalhes a respeito de quando descobriu o câncer no intestino , em 2022. Em convesa com Celso Portiolli, no PodC , a cantora desabafou sobre como foi lidar com o diagnóstico da doença .

"Foi uma coisa muito louca. Eu sempre treinei. Depois da pandemia, eu tentei voltar para academia e eu não tinha muita força e sentia muito cansaço", iniciou ela. A artista revelou, então, que apareceu uma íngua no lado esquerdo do corpo.

Ela ainda contou para o apresentador que pensou ter hemorróida por ter o intestino preso. A performer procurou a ginecologista para realizar uma bateria de exames. No entanto, nada apareceu. Depois, ela relatou que sonhou com o avô e, a partir disso, Simony foi procurar ajuda médica.

"Ele é falecido há uns 14 anos e falou para mim: 'Vai em um proctologista'. Eu nunca tinha ido e nunca havia escutado essa palavra", disse. A médica especialista pediu para que a cantora fizesse uma colonoscopia urgentemente.

Quando a veterana abriu os exames, ela descobriu o diagnóstico da doença: "Vem no celular o exame. Abri e estava escrito carcinoma". Em novembro de 2024, Simony foi ao hospital para fazer exames e atualizou o estado de saúde: o câncer está em fase de remissão .

Assista ao trecho: