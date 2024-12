Reprodução: Instagram Comemoração dos 65 anos da emissora

Silvia Abravanel abriu o álbum de fotos da comemoração aos 65 anos do SBT . O evento correu na última segunda-feira (16) e a filha do apresentador aproveitou para curtir a festa ao lado das irmãs e dos que estavam no local.



"E assim começou a festa da firma unidas para celebração dos nossos 65 anos. Honraremos o legado do nosso pai com Deus a frente sempre. Obrigada a todos por esses momentos incríveis junto com você. Deus os abençoe e abençoe as suas famílias. Só vem 2025 com toda força pra honra e glória a Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos registros, elas aparecem interagindo com o público e celebrando o aniversário do canal. Após a postagem, os seguidores aclamaram o momento. "Que lindas! É isso, união para cumprir o grande legado do maior comunicador que tivemos", disse um usuário. "Que carinho por essa família!", expressou um segundo.

"Sucesso para vocês meninas brilhantes, vocês merecem!", desejou um terceiro. "As melhores e impecáveis da televisão brasileira", opinou um quarto. "Parabéns! Vocês estão arrasando nesse novo ciclo", aclamou um quinto.

