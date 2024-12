Reprodução/Instagram/Divulgação Harmonização glútea da Sabrina Boing Boing

Sabrina Boing Boing , aos 39 anos, não esconde a satisfação com os resultados da mais recente harmonização glútea. Em 2024, a influenciadora e tatuadora passou pelo décimo procedimento estético, focando em aprimorar o formato do bumbum e corrigir a assimetria que ficou após a gluteoplastia feita anteriormente. O procedimento incluiu o uso de Radiesse e ácido hialurônico, visando melhorar a celulite e deixar os glúteos mais harmoniosos.

Em entrevista ao iG Gente, Sabrina contou que decidiu investir na harmonização glútea para corrigir as irregularidades do procedimento anterior, que não teve o efeito desejado após o retorno às atividades físicas. "Estou muito feliz com o resultado", comentou. Ela também compartilhou imagens do "antes e depois", mostrando um bumbum mais redondo e com quase zero celulite.





Divulgação Sabrina Boing Boing

























Com hematomas leves ainda visíveis, Sabrina aproveitou para celebrar a nova fase, mencionando sua participação em uma convenção de tatuagem no Rio de Janeiro e o próximo ensaio para a Playboy Internacional. "Ainda estou com leves hematomas mas quase zero celulite , e o formato mais redondo ficou incrível", concluiu.