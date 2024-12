Instagram/@val.negra Morre Úrsula, irmã de MC Kevin aos 36 anos



Morreu aos 36 anos Úrsula Muga Silva, irmã de MC Kevin . A notícia foi confirmada por Valquiria Nascimento , mãe do funkeiro, em suas redes sociais nesta terça-feira (17).





“Tem muita gente perguntando quem era ela. Gente, ela é irmã dos meus filhos. Filha do pai dos meus filhos”, explicou Valquiria após agradecer as mensagens de apoio. A causa da morte não foi divulgada.

“Foi embora como uma supernova, [tinha] 36 anos. Criei ela dos 12 aos 19 anos. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 12 anos. Depois seguiu a vida dela, casada, mãe de família, deixando uma criança pequena, e isso dói muito. Como mãe, fico pensando: ‘Senhor, me leva quando meus filhos forem adultos, para que possam se defender’.”

Valquiria também relembrou a perda de Kevin , que faleceu aos 23 anos após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, em 2021.





“Mais uma perda. Não é fácil perder pessoas que amamos. Sou forte no momento, mas depois desabo. Mal consegui dormir esta noite, minha cabeça está doendo. Tomei um remédio para me acalmar e tentar resolver as coisas. É isso, gente. Digam ‘eu te amo’ sempre, amem de verdade, fiquem próximos, porque quando as pessoas se vão, ficamos nos perguntando: ‘Por que não estávamos mais próximos?’ Depois que se vão, não há respostas.”

Antes de se pronunciar, Valquiria prestou uma homenagem a Úrsula e lamentou o distanciamento da enteada. “Fico triste por estarmos afastadas. Me perdoe. Apenas quero que você saiba que te amo e manda um beijo aí no seu irmão por mim. Descansa em paz”, escreveu a mãe de Kevin.