DA REDAÇÃO Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam gravidez em show do Numanice

Fim do mistério! A cantora Ludmilla e sua esposa Bruna Gonçalves anunciaram na tarde desta terça-feira (17) o sexo do bebê que estão esperando. Em uma vídeo compartilhado nas redes sociais, a artista revela que o casal terá uma menina.



Veja o vídeo





No vídeo, é possível ver Ludmilla de roupa branca, usando um cropped e uma calça pantalona. Ao lado, Bruna está com uma roupa off white , usando um top com bolero para deixar a barriguinha de grávida à mostra, além de uma saia longa.



O casal faz a contagem regressiva em meio a um palco inteiro branco, com flores e balões ao redor. No final da contagem, uma nuvem de papel, serpentina e fumaça rosa estoura e mostra que Bruna e Ludmilla estao esperando uma menina.

Nos comentários, os seguidores parabenizam o casal. A influencer Pequena Lo crava: "Acertei! Que coisa linda". A cantora IZA também comenta: "AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH". O maquiador Victor Nogueira parabeniza: "Que lindo! Parabéns!".

Já os fãs mostram quais eram os seus palpites. Uma pessoa diz: "Eu sabiaaaaaaa". Outra afirma: "Errei muito 😭 jurei que era menino!". Outro apenas disse: "NUMABABY VEIO AI!"



Reportagem em atualização**