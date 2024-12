Divulgação Cena do filme "Ainda Estou Aqui"





A ansiedade dos cinéfilos de plantão chegou ao fim nesta terça-feira (17). A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas americana anunciou que o filme "Ainda estou aqui" é uma dos 15 longas selecionados para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional.

Além da produção, que é uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido por “Feliz Ano Velho”, e dirigida por Walter Salles, outros 14 concorrem ao prêmio:

'Une langue universelle' - Canadá

'Ondas' - Tchéquia

'A garota da agulha' - Dinamarca

'Emilia Pérez' - França

'A semente do fruto sagrado' - Alemanha

'Snerting' - Islândia

'Kneecap - Música de liberdade' - Irlanda

'Vermiglio' - Itália

'Straume' - Letônia

'Armand' - Noruega

'From Ground Zero' - Palestina

'Dahomey' - Senegal

'Como ganhar milhões antes avó morra' - Tailândia

'Santosh' - Inglaterra

Dos 15, apenas cinco vão concorrer a estatueta. O anúncio acontece em 17 de janeiro e a premiação é realizada em Los Angeles em 2 de março.

Vale lembrar que a última vez que o Brasil concorreu ao Oscar foie m 2008, com o filme "O ano em que meus pais saíram de férias", no entanto não ficou entre os finalistas.

Celebração

Nas redes sociais, Fernanda Torres , prortagonista de Ainda Estou Aqui , compartilhou algumas publicações com o anúncio.