Instagram/Reprodução Larissa Manoela e André Luiz compartilham fotos do novo casamento





Na tarde desta terça-feira (17), Larissa Manoela , de 23 anos, e André Luiz Frambach, de 27, celebraram em grande estilo o primeiro ano de casamento com uma nova cerimônia repleta de emoção e festa, reunindo amigos e familiares em uma nova cerimônia em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.





Nas redes sociais, o casal encantou os seguidores ao compartilhar registros especiais do momento, exibindo os looks elegantes escolhidos para a ocasião. Confira as fotos:













Apaixonados por celebrações, o casal escolheu a data de 17 de dezembro , que marca tanto o pedido de namoro de André para Larissa quanto o primeiro casamento deles, realizado de forma intimista em 2023 .