Reprodução Hermione, Ron e Harry Potter





Um homem de 42 anos surpreendeu ao se candidatar para interpretar Hermione Granger na nova série de Harry Potter , gerando repercussão após o caso ser divulgado pelo jornal 'DailyMail'. A tentativa inusitada foi recusada, enquanto a equipe de seleção enfrenta o desafio de avaliar cerca de mil fitas de audição por dia em busca dos protagonistas Harry, Ron e Hermione.

Interpretada originalmente por Emma Watson nos filmes, Hermione é um dos papéis mais disputados na nova produção, que recebeu mais de 30 mil inscrições. A série, prevista para estrear no Max em 2026, ainda está em fase de seleção do elenco, com as filmagens programadas para começar em 2025.

Os produtores prometem manter o padrão da franquia original, que contou com renomados atores britânicos como Maggie Smith, Alan Rickman e Ralph Fiennes. Rumores indicam que Mark Rylance pode viver Dumbledore, enquanto Paapa Essiedu e Cillian Murphy estão cotados para interpretar Severus Snape e Voldemort, respectivamente.