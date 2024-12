Reprodução Instagram/ YouTube/ SBT Renata Del Bianco atualmente e na época em que interpretou Vivi em "Chiquititas" (1997 - 2001)

Renata Del Bianco, de 39 anos, rompeu o silêncio em relação à ausência no reencontro especial do elenco de "Chiquititas", promovido pelo SBT no último domingo (15), sob apresentação de Tiago Abravanel. A atriz ficou conhecida por dar vida à órfã Vivi na novela infantojuvenil.





Segundo a artista, um ensaio sensual que ela fez usando o uniforme da trama pode ter feito com que a direção optasse por não a convidar. As fotos foram tiradas por ela no início de 2023. Renata ainda contou aos seguidores, por meio de um vídeo publicado no TikTok, que recorreu ao conjunto de fotos sexy por questões financeiras.





"Não sei se vocês lembram, mas no comecinho de 2023 eu fiz um ensaio sensual usando o uniforme da novela. E eu acredito que por conta disso, em algum momento, a parte artística, de direção, não achou conveniente associar minha imagem a novela por conta disso. Quem sou eu para questionar a diretoria de uma grande emissora de televisão?", começou.





"Decidi fazer esse ensaio porque estava numa situação financeira, emocional, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, desesperada. Eu estava muito desesperada, com uma filha de baixo dos braços e pelo menos R$ 15 na minha conta. Não sabia para onde ir nem o que fazer. Usei todas as ferramentas que eu tinha para respirar de novo", acrescentou.





Embora tenha ficado de fora para o reencontro com os colegas de elenco, Bianco não se arrepende da decisão. "E ainda bem que eu fiz. Se eu não tivesse feito, talvez estivesse numa situação muito ruim, mas não estou. Eu errei, erro, como todo mundo, posso ter feito escolhas ruins e boas, e eu arco com as consequências, e uma delas é não estar nesse reencontro", argumentou.

Exibido no SBT, a reunião teve 17 atores da narrativa original. Fernanda Souza (Mili), Aretha Oliveira (Pata), Ana Olivia Seripieri (Tati), Gisele Frade (Bia), Beatriz Botelho (Ana) e Giselle Medeiros (Dani) foram algumas das atrizes que marcaram presença. Além de "Chiquititas", Renata Del Bianco se tornou conhecida pela atuação no humorístico "A Praça É Nossa".