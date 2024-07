Reprodução: Instagram Fernanda Souza e atrizes de Chiquititas

As atrizes Fernanda Souza, Aretha Oliveira e Flávia Monteiro recriaram uma foto da época de Chiquititas e compartilharam o resultado. As artistas protagonizaram a novela infanto-juvenil em 1997.

"Minhas meninas que já cresceram há muito tempo, mas quando nos encontramos é sempre assim: muito amor, gargalhadas, histórias, nostalgia e por aí vai. Amo a gente bem juntinhas! Quero mais!", escreveu Flávia Monteiro na legenda da publicação.

A foto original foi feita nos bastidores de gravação do episódio de Natal de 1998, conhecido pela despedida de Mili (Fernanda Souza) do Orfanato Raio de Luz, um dos principais cenários da produção.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista enalteceram o trio. "Coisa linda . quando o amor é verdadeiro nada separa os corações que são ligados pelo laço do amor, da amizade e da cumplicidade. Que maravilhoso é sentir saudades de quem amamos", elogiou uma usuária. "Amo quando vocês se juntam", acrescentou uma segunda. "As chiquititas para sempre. Amo vocês", aclamou uma terceira.



