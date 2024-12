Foto: Reprodução/Instagram Sophia Valverde anuncia saída do SBT após fim de 'Poliana Moça'





A atriz Sophia Valverde usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sincero sobre sua rotina nos últimos meses. A artista revelou que tem realizado diversas lives no TikTok para complementar sua renda, já que, como atriz, não possui um salário fixo.

"Eu faço [as lives] realmente porque preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando (...) Então é isso, gente", explicou Sophia. Em outro trecho, a atriz completou: "Às vezes eu ganho mais [com as lives] do que com um filme. Mas eu realmente estou precisando. Não tem salário. Sou só eu e minha mãe."





Sophia iniciou sua trajetória artística em 2014, no SBT, como a personagem Maria , na novela Chiquititas. Ao longo de sua carreira, também brilhou em Cúmplices de um Resgate, As Aventuras de Poliana e Poliana Moça .

Após encerrar sua parceria com a emissora, investiu no cinema, com papéis em As Aventuras de Poliana – O Filme (2023), Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (2024) e Missão Porto Seguro (2025). Além disso, emprestou sua voz à animação Dalia e o Livro Vermelho , que estreou recentemente.

