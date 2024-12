Foto: Reprodução William Bonner

O jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner, concorreu no último domingo (15) ao prêmio Melhores do Ano, organizada pela Globo e exibida dentro do Domingão com Huck, na categoria de Melhor Jornalista de 2024. Na atração, no entanto, ele confirmou os rumores de que está no processo de aposentadoria da bancada e detalhou quem poderia o substituir no jornal diário da Rede Globo.

Em conversa com o portal Hugo Gloss na cerimônia, Bonner afirma que pensa em deixar as telinhas em um futuro próximo, mas não deu detalhes de quando isso vai acontecer. O jornalista afirma: "Claro que sim. Quem é que não pensa em se aposentar? Tenho 38 anos de carreira”.

Dentre os nomes mais cotados para assumir a cadeira de Bonner no Jornal Nacional está o do jornalista César Tralli, que atualmente trabalha como âncora do Jornal Hoje nas tardes da emissora. Hugo Gloss questiona se o colega de emissora seria o melhor nome para assumir a cadeira ao lado de Renata Vasconcellos: "Totalmente, claro que sim. César Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”.

Futuro do JN

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a aposentadoria de Bonner seria apenas das telinhas, com ele mantendo uma posição de poder dentro da emissora em um cargo executivo no jornalismo. A colunista ainda ressalta que Bonner não estaria contente com Tralli assumir sua cadeira, com a emissora inclinada a ceder e seguir um caminho com mais diversidade na bancada.

Os nomes cotados neste caso é do jornalista Márcio Bonfim, que já esteve à frente da bancada durante rodízios de âncoras no jornal. Outro nome levantado é o da jornalista Aline Midlej, que já esteve à frente junto a Márcio na bancada em outras edições, com ela substituindo Renata Vasconcellos e tendo uma mudança geral na bancada do programa.