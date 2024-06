Reprodução/Youtube Ex-atriz da Globo, Nivea Stelmann detona novelas atuais: 'Coisa chata'

A atriz Nivea Stelmann não escondeu a sinceridade sobre as novelas atuais, durante participação no podcast Inteligência Ltda. No ar com a reprise de "Alma Gêmea", a veterana apontou que os enredos estão repetitivos, confusos e chatos. Além disso, revelou não ter mais vontade de voltar às telinhas.

"Eu acho que as novelas se perderam muito. Não tem história! É uma repetição… Tanto é que eles estão só fazendo remake toda hora. Que coisa mais chata! Mas a gente já viu essa história", esbravejou durante o episódio.

A atriz também criticou a decisão da Globo em colocar atores novos para refazer personagens que marcaram a história. "Eles trocam os personagens e ainda colocam personagens fracos", falou, chocando-se com a própria sinceridade. "Meu Deus, falei!".

Após a fala crítica, Nivea justificou a opinião. "Fracos no sentido assim… A gente tem a imagem de personagens ícones, de atores muito fortes, super profissionais e consagradíssimos. Saí a gente vê pessoas começando… Não desmerecendo, até porque eu não sou nada disso também, mas é que não tem a dimensão, o peso. Sendo assim, você olha e pensa: 'Cara, quem entrou no lugar dessa pessoa não dá'", exemplificou.

Na sequência, ela refletiu sobre as mudanças da nova geração. "As histórias estão malucas. Uma confusão… Mas é muita modernidade para a minha cabeça. Tá moderno demais para o meu gosto careta de ser", brincou.