Instagram O funkeiro compartilhou a nova conquista nas redes sociais

MC Ryan SP surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (16) ao mostrar um cordão de ouro e diamantes personalizado em homenagem à filha, Zoe. O funkeiro compartilhou vídeos nas redes sociais exibindo a peça, que traz o nome da menina gravado como símbolo de carinho e afeto.

A revelação foi feita em um vídeo compartilhados nos Stories do Instagram, no qual Ryan aparece experimentando o acessório pela primeira vez. "Meu primeiro diamante, hein", declarou o cantor, enquanto mostrava os detalhes da joia. A peça foi confeccionada em ouro rosê e branco, com pedras Emerald e design exclusivo.

Durante o registro, o vendedor detalhou o trabalho minucioso por trás da criação. Segundo ele, o cordão é uma obra personalizada. "É uma peça montada parte por parte, com base em ouro branco e rosê, e detalhes feitos sob medida", explicou.

Além da homenagem à filha, o cantor aproveitou para interagir com os seguidores, perguntando se o novo acessório agradava. "Gostaram, rapaziada? Isso aqui é ouro rosê, ouro branco, tudo montado peça por peça. É uma obra personalizada", comentou.

Agressão

O cantor MC Ryan SP foi registrado por câmeras agredindo a modelo Giovanna Roque , mãe de sua filha, Zoe . O jornalista Leo Dias teve acesso à imagem do momento em que o artista defere um chute na influenciadora digital.

Segundo o colunista, Ryan aparece dando chutes em Giovanna. A modelo, que está sentada no chão dentro do closet, aparece levantando os braços tentando proteger a cabeça.

As imagens são do dia 21 de abril de 2024, e foram gravadas às 13h38 por uma câmera de segurança do cômodo.

Ao Portal Leo Dias, o cantor admitiu que agrediu Giovanna e afirmou: "Sei que errei”.