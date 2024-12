Reprodução Instagram - 15.12.2024 Sávio Figueiredo Costa em foto publicada nas redes sociais

Um acidente que chocou a população de São José da Barra (MG) teve a vítima revelada no último sábado (14), quando o IML (Instituto Médico Legal) identificou que o rapaz se tratava de Sávio Figueiredo Costa. O jovem de 22 anos se tornou conhecido pela atuação como cantor sertanejo na dupla que formou com Guilherme.





Entenda o acidente

Na última quarta-feira (11), um jovem que dirigia um carro bateu numa árvore. Após a colisão, o veículo pegou fogo, o que dificultou a identificação. Como o corpo estava carbonizada, outras verificações específicas se fizeram necessárias para confirmar se realmente Sávio era a vítima do trágico acidente.





Além de ter se destacado com a dupla Sávio e Guilherme, o homem era marinheiro e trabalhava na Marinha do Brasil em Furnas, situada em São José da Barra. Os amigos, familiares e fãs do artista usaram as redes sociais para lamentar a morte dele.

Velório e sepultamento

Guilherme, que formava dupla com Sávio, publicou um comunicado no qual detalhava informações relacionadas às cerimônias fúnebres. Segundo ele, o velório começou às 16h do último sábado (14), em São José da Barra, enquanto o sepultamento se deu às 19h do mesmo dia.