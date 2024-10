Reprodução/Instagram Ana Maria Braga e Fábio Arruda





Neste domingo (27), Ana Maria Braga usou suas redes sociais para celebrar o aniversário do namorado, Fábio Arruda, em uma postagem cheia de carinho. A apresentadora destacou a importância do companheirismo, ressaltando como essa conexão entre duas pessoas vai além do cotidiano, envolvendo apoio, entendimento e construção de momentos especiais.





Na mensagem, Ana agradeceu por todas as risadas e desafios superados ao lado de Fábio, desejando-lhe um ano repleto de alegrias e conquistas.

Casamento?

Vários amigos famosos aproveitaram a publicação para enviar felicitações ao casal. Eliana comentou, elogiando o cuidado que Fábio tem com Ana, enquanto Rafa Brites chamou os dois de "lindões". Gil do Vigor e Claudia Raia também se juntaram às homenagens, com Claudia desejando que a vida traga o melhor para o jornalista.

Em uma das fotos compartilhadas, um detalhe chamou a atenção: Ana Maria aparece exibindo um anel, o que gerou especulações entre os fãs sobre o futuro do casal.