Giovanna Ewbank, de 38 anos, afirmou que não pretende ter mais filhos, apesar do desejo de seu marido, Bruno Gagliasso, de 42 anos, de aumentar a família. A atriz falou sobre o tema ao ser questionada durante entrevista ao canal do YouTube de Fernanda Gentil.

Os atores já são pais de três: Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e o caçula Zyan, de 4 aninhos. "Mais filhos não dá, ele quer, continua querendo [mas eu, não]", confessou a artista.

Apresentadora contou ainda que no futuro pretende morar no rancho. "Minha vontade daqui a 10 anos é morar no rancho porque as crianças vão estar mais tranquilas, porque a gente só não mora hoje no rancho, na roça, porque não tem escola [para elas]."

Ewbank quer "desacelerar" e levar uma vida mais pacata. "Tenho muita vontade de morar na natureza, sem essa loucura da cidade. Quero muito desacelerar e poder respirar. Esse último ano foi muito intenso para mim, de muito trabalho, muitas sensações."

