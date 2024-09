Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank anunciam mansão no Rio por R$ 25 milhões

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank venderam sua mansão no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 25 milhões, em julho deste ano. Os artistas estão de mudança para a nova residência, também no Rio, e estão compartilhando esse momento nos Stories do Instagram .



Na última quinta-feira (5), Giovanna disse: "A gente está refazendo várias coisas na casa nova, fazendo decoração, reforma, etc. e tal".

Casa antiga

O casal com os três filhos — Titi, de 11 anos, Bless, de 9 anos, e Zyan, de 4 anos — moravam na chamada "Casa Tenda". A propriedade conta com 3.300 m², fica no bairro do Itanhagá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ao todo, a residência possui sete quartos, 10 vagas, piscina retilínea de 25 metros, campo de futebol e muito mais.

O projeto foi feito pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen, com uma estrutura modular de aço, uma cobertura tensionada de lona impermeável fixada por cabos de aço, e tudo preso por pilares inclinados.

A construção ocupa cerca de 1.250 m² do terreno, com um lote independente de 850 m², que é utilizado para o campo de futebol e o estacionamento coberto.

A piscina, por sua vez, liga o exterior ao interior da casa. Ela atravessa a área de estar-jantar, e deságua no jardim. O espaço ainda conta com sauna seca e hidromassagem.

A casa possui uma sala de estar com pé-direito duplo com grandes portas de vidro deslizantes.

No andar de cima, a casa é dividida em duas áreas interligadas por uma passarela, com um guarda-corpo de vidro. No andar superior está localizada a suíte principal com closet, dois quartos com banheiro social e mais duas novas suítes.

A casa principal possui um anexo: um living revestido em madeira, além de duas suites com uma sendo com um espaçoso closet e camarim. A área ainda conta com um lavabo, cozinha gourmet totalmente planejada e uma área com espelho d'água, além de um escritório e uma academia.

Já a área externa possui um paisagismo assinado por Burle Marx, contando com um enorme gramado e árvores frutíferas.

Veja as fotos

