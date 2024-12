Instagram Regininha Poltergeist era uma das musas do 'Santa Clara Poltergeist', apresentado por Fausto Fawcett

A musa dos anos 90 Regininha Poltergeist foi flagrada vendendo empadas na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio. A loira, que era uma das estrelas do programa apresentado por Fausto Fawcett, estaria passando por dificuldades financeira. Ela visa conseguir comprar uma televisão nova, uma vez que está sem o aparelho em casa.

A informação foi revelada pelo jornal Extra. O nome de Regininha ficou em alta nos últimos meses após a loira passar dez dias internada para tratamento psiquiátrico em agosto. Inicialmente atendida no Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, foi transferida para o CAPS II Clarice Lispector, no bairro do Encantado, após diagnóstico de transtorno psicótico.

Na época, os familiares de Regina Soares — nome da artista — afirmam que ela vem apresentando episódios em que ela estaria muito agitada e com alucinações.

Regininha afirmou em 2022 em entrevista ao Extra que estava morando em posto de gasolina após sair do apartamento em que morava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A artista disse na época que não tinha dinheiro para arcar com as despesas.

Na conversa, Regininha relatou: "Estou morando em um posto de gasolina, não estou dormindo direito, durmo no chão do banheiro do posto”.

Quem é Regininha?

A loira ficou conhecida após ser uma das musas do show "Santa Clara Poltergeist", do comunicador Fausto Fawcett. Regininha dividia palco com outras garotas, como Marinara Costa e Katia Bronstein, sendo um dos maiores sucessos do início dos anos 1990.

Antes de entrar no programa de Fausto, ela se formou como bailarina no Theatro Municipal do Rio, com formação em balé clássico por mais de uma década e atuou como professora. Ela então adentrou nos concursos de beleza, onde recebeu o convite para participar do programa.

A dançarina trabalhou na TV como atriz de programas humorísticos, como o "Zorra total", e conseguiu conquistar o coração de diversos brasileiros, chegando até a estampar todas as capas de revistas masculinas da época. Após uma esfriada na fama, ela ainda se arriscou como cantora de funk e protagonista de filmes pornôs.

A carreira como musa foi marcada por capas de revistas masculinas, incluindo edições da "Playboy". Regininha também fez sucesso no entretenimento, consolidando o nome entre as figuras mais lembradas da década. Apesar disso, enfrenta atualmente uma realidade diferente, longe dos holofotes.