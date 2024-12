Reprodução/Instagram Deolane Bezerra

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra , obtiveram uma vitória significativa na Justiça ao conseguirem a flexibilização de algumas das medidas cautelares impostas após a Operação Integration. As informações são de Fábia Oliveira, do Metrópoles. Em um habeas corpus apresentado por ambas, as duas argumentaram que as restrições eram abusivas e ilegais, baseando-se no pedido de arquivamento da investigação e na ausência de elementos suficientes para formalizar uma denúncia.

Algumas medidas foram consideradas necessárias, mas outras foram flexibilizadas ou revogadas, são elas:

Direito à locomoção : A proibição de se ausentarem da comarca sem autorização foi derrubada, preservando o direito de ir e vir.

Passaportes : A suspensão dos passaportes foi considerada excessiva, já que não foi identificado risco de fuga por parte de Deolane e Solange.

Publicidade on-line : A proibição de anúncios relacionados a jogos on-line foi anulada, com base no entendimento de que as atividades de apostas esportivas por cota fixa não configuram ilegalidade.

Por outro lado, algumas restrições permanecem. Deolane e sua mãe seguem proibidas de se envolver com atividades relacionadas à “Banca Caminho da Sorte” ou ao jogo do bicho.