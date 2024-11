Reprodução Presença de canibais e 4h de sono: Deolane Bezerra revela como foram os dias na prisão





Um novo relatório anexado ao inquérito sobre lavagem de dinheiro trouxe acusações ainda mais graves contra a influenciadora Deolane Bezerra . Apesar de ter sido presa durante a Operação Integration, Deolane foi solta posteriormente.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o relatório estima em R$ 702 milhões o total de transações suspeitas, envolvendo Deolane, a Bezerra Publicidade e Comunicação, Darwin Henrique da Silva Filho e outras duas empresas.

O documento, obtido com exclusividade pela coluna, revela a realização de uma rifa de uma Land Rover Discovery, um veículo de luxo que teria pertencido à influenciadora. A rifa foi divulgada em novembro de 2023, mas Deolane nega que tenha rifado o automóvel e até declarou o bem em sua declaração de Imposto de Renda de 2023.

Além da rifa, o relatório aponta uma série de transferências via Pix, feitas por Deolane, no valor de R$ 1 mil , destinadas a beneficiários de auxílios do governo . A influenciadora afirmou que esses pagamentos seriam uma forma de compensação por engajamento nas redes sociais.

Essas transferências chamaram a atenção da investigação, pois as bonificações para incentivar apostas em plataformas de jogos são ilegais. As movimentações de R$ 1 mil, feitas de forma repetida, foram identificadas como uma tática para atrair novos apostadores para as "bancas", as plataformas de aposta, com o intuito de aumentar os lucros do sistema.

Contratos não entregues

Segundo o documento, contratos de publicidade vinculados a notas fiscais milionárias não foram apresentados, apesar de poderem servir para justificar as transações. A recusa em fornecer esses documentos reforçou as suspeitas das autoridades.

Um dos pontos destacados é que a Bezerra Publicidade teria recebido aproximadamente R$ 3 milhões da Federação Nacional da Apaes em um período de dois meses. Apesar de apresentar uma justificativa para a movimentação, Deolane não forneceu provas documentais que sustentassem sua explicação.

O relatório também detalha movimentações financeiras envolvendo a Bezerra Publicidade e a EDSCAP, empresa ligada a Darwin Henrique da Silva Filho. Os registros mostram créditos e débitos expressivos.

Em sua conclusão, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB/LD) sugere que as investigações da Operação Integration sejam aprofundadas. O relatório também aponta que o suposto esquema pode influenciar apostadores ao criar uma falsa percepção de oportunidades reais de ganhos em plataformas de jogos de azar, mascarando os verdadeiros objetivos por trás das transações.