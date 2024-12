Instagram Madonna compartolhou as imagens nos Stories do Instagram

A Rainha do Pop Madonna voltou a causar polêmica ao publicar imagens geradas por inteligência artificial com o Papa Francisco nesta sexta-feira (13).

Excomungada três vezes pela Igreja Católica, a artista compartilhou as imagens nos Stories do Instagram. Ela surge abraçada à figura religiosa, acompanhada de legendas como “Entrando no fim de semana assim...” e “Me sinto bem em ser vista”.

Madonna, conhecida por sua relação conturbada com a Igreja Católica, já foi excomungada três vezes e frequentemente provoca a instituição em suas obras e declarações.

Em 2022, a artista chegou a pedir um encontro com o Papa para discutir “problemas do passado”. A relação entre a cantora e a Igreja inclui episódios marcantes, como o lançamento de clipes polêmicos e performances que desafiam valores religiosos.

Em agosto, durante as férias de aniversário na Itália, Madonna visitou o Vaticano. A viagem gerou especulações sobre um possível interesse da cantora em se reaproximar da Igreja, mas as recentes postagens sugerem que a provocação continua sendo sua principal estratégia.