Reprodução Fernanda Britto Protocolo ficou conhecida nas redes por dar dicas de etiqueta

A influenciadora digital e especialista em etiqueta Fernanda Britto Protocolo está internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A influencer sofreu um AVC e está hospitalizada desde o dia 22 de novembro. O estado de saúde de Fernanda é grave. Entretanto, uma acusação de amigos próximos a Fernanda levanta que a família e o hospital foram negligentes com a saúde da paciente.

Segundo as informações do Porta LeoDias, Fernanda foi internada inicialmente em Curitiba no dia 22 de novembro, após sofrer um AVC. A equipe, no entanto, insistiu para que ela fosse transferida em uma UTI aérea para o Rio de Janeiro, o que ocorreu no dia 4 de dezembro.

O jornalista conversou com Angélica e Kadu, amigos próximos de Fernanda, que afirmam que a influencer ficou na UTI apenas no dia da transferência, ficando em um quarto do hospital comum mesmo com o quadro delicado de saúde.

Na última terça-feira (10), um amigo de Fernanda teria ido a visitar no hospital e constatou que a influencer não estava com aparelhos no quarto de hospital, recebendo apenas o suporte de oxigênio.

Quem estaria a frente das questões de saúde de Fernanda é a irmã Martha. Os amigos afirmam que se dispuseram para ajudá-la neste momento, mas que a ajuda foi prontamente negada pela familiar. Ela ainda teria dito que a influenciadora "já está morta" e que iria decidir junto à equipe médica o que faria com a irmã. Os amigos ainda dizem que ela teria sido ríspida, cravando que o quadro da influencer é irreversível e que não quer a opinião de terceiros.

Na visita citada, o amigo teria dito que Fernanda estava consciente, tendo mexido o braço e o abraçado. Entretanto, em uma nova visita feita na última quinta-feira (12), a influencer estava totalmente sedada, além dos familiares se recusarem a dar detalhes sobre a saúde dela.

A equipe da influenciadora teme que o estado de saúde se agrave, uma vez que Fernanda passou por transplantes de rins e pâncreas em 2022 e precisa de uma atenção maior quanto a saúde, o que, para eles eles, não está sendo feito.