Divulgação Ghost

A atriz Demi Moore , de 62 anos, reuniu-se com Tony Goldwyn , de 64 anos, revivendo memórias de Ghost: Do Outro Lado da Vida, um dos maiores sucessos de suas carreiras. Lançado nos anos 1990, o clássico do cinema contou a história de amor entre Molly (Demi Moore) e Sam (Patrick Swayze), um casal que enfrentava desafios além da vida, enquanto Carl (Tony Goldwyn), amigo do casal, revelava-se o verdadeiro vilão.

O reencontro aconteceu em clima festivo, como Demi compartilhou no Instagram na última quinta-feira (12). "Época de festas de fim de ano com reencontros de todos os tipos! Pilaf [sua cachorrinha] e eu nos divertimos muito ao celebrar com velhos e novos amigos", escreveu a atriz, que aproveitou a ocasião para comemorar mais um ano de vida com um bolo especial.





Além de Goldwyn, o evento contou com a presença de outras celebridades, incluindo Matthew Modine, Chloë Sevigny (em alta por sua participação na série Monsters: Irmãos Menendez), Ralph Macchio (Karatê Kid e Cobra Kai), Don Lemon e Molly Ringwald, ícone do cinema americano dos anos 1990. Demi Moore voltou a brilhar recentemente com o filme A Substância.