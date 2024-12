Foto: TV Globo BBB 24





O tão aguardado BBB 25 está prestes a começar! Com estreia marcada para o dia 13 de janeiro, esta temporada chega recheada de novidades e promete ser inesquecível.

Celebrando 25 edições e os 60 anos da TV Globo, a casa mais vigiada do Brasil ganhou uma decoração inspirada nas histórias que marcaram gerações na emissora.

E as surpresas já começam antes mesmo da estreia! Tadeu Schmidt retorna como apresentador principal, enquanto Beatriz Reis e Thiago Oliveira comandam os flashes da TV Globo.

No gshow e Globoplay, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro assumem o comando do Bate-Papo BBB , enquanto no Multishow, Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro se revezam no irreverente Mesacast BBB.

Mas isso é só o começo! Na próxima semana, será anunciado quem ficará responsável pelo humor na edição.

Com produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias , direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado , o BBB 25 promete 100 dias de muitas emoções, histórias marcantes e diversão garantida. Prepare-se, porque o grande dia está chegando!