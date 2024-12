Instagram/@galisteuoficial De maiô cavadíssimo, Adriane Galisteu abre o coração sobre menopausa e climatério





Adriane Galisteu compartilhou um vídeo revelador em suas redes sociais nesta sexta-feira (13), onde fala abertamente sobre a nova fase de sua vida: o climatério, período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva da mulher.

No vídeo, a apresentadora, de 51 anos, aparece com um maiô cavado e descontraída, abordando as mudanças físicas e emocionais que a menopausa traz.





"Amores, já contei pra vocês que o climatério me pegou de surpresa né? Então, quero contar também que aprendi que com informação e tratamento, podemos superar os desafios desta etapa da vida! No @eutonoclimaoficial, você pode contar com muitas informações e apoio para viver este momento com mais qualidade de vida! Vamos juntas viver essa nova fase com leveza #Climatério #SaúdeFeminina #VidaPositiva #EuToNoClima #Menopausa", contou.

No vídeo, ela fala de forma descontraída sobre as variações de humor e temperatura que enfrentam nessa nova fase. “A expectativa é que tudo vai dar certo, mas a realidade é que às vezes parece que está tudo fora de controle, não é? Quero dizer que tem tratamento e você não está sozinha”, destacou.