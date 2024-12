Divulgação Leandro e Leonardo já cantaram músicas com erros de português



Pessoas próximas à família revelaram que Leandro de Jesus , apontado como suposto filho de Leandro, da dupla com Leonardo, não é biologicamente filho do falecido cantor. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Leandro de Jesus buscou na Justiça o reconhecimento da paternidade após sua mãe, Vanilde Maria de Jesus , relatar ter tido um relacionamento casual com o cantor antes de ele alcançar a fama. Durante o processo, Thiago Gonçalves, um dos filhos de Leandro, forneceu material genético para a realização do exame.

Segundo o portal, Vanilde conheceu Luiz José Costa — nome de batismo de Leandro — enquanto trabalhava na casa de advogados. O romance ocorreu antes de Luiz adotar o nome artístico e formar a icônica dupla com seu irmão. Na época, Vanilde engravidou e decidiu chamar o filho de Leandro.

Apesar de aconselhada a buscar a Justiça para o reconhecimento da paternidade, Vanilde nunca tomou essa iniciativa. Leandro de Jesus cresceu sem saber da possível ligação com o cantor. A história veio à tona apenas no velório de seu padrasto, quando um amigo da família revelou que seu pai poderia ser o famoso sertanejo.

Após a morte de sua mãe, Leandro de Jesus decidiu entrar com um processo para confirmar o parentesco. No entanto, os resultados do exame de DNA indicaram que ele não era filho do cantor Leandro.