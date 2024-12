Reprodução Ana Paula Minerato surge em prantos após ter áudio racista vazado: "Estou muito mal"

A ex-musa da Gaviões da Fiel Ana Paula Minerato, que foi acusada de fazer comentários racistas após o vazamento de um áudio, está longe das redes sociais desde a polêmica envolvendo o seu nome. Entretanto, na noite da última quinta-feira (12) a influencer compartilhou nos Melhores Amigos dos Stories do Instagram um pronunciamento sobre o caso.



A jornalista Fábia Oliveira teve acesso ao conteúdo compartilhado pela loira na postagem privada. Ela lamenta o caso e afirma que recebeu apoio de pessoas que ela não imaginava receber.

Ana Paula Minerato disse: "A ingratidão nos ensina muita coisa, você se decepciona com quem mais ajudou, e recebe de quem nunca esperou”.

Entenda o caso

Um áudio da ex-musa da Gaviões da Fiel, com falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, gerou indignação nas últimas semanas. Durante uma conversa com o ex-namorado, o rapper KT, Minerato disse: “A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT?”. O rapper tentou interromper: “Sua fala é bem…”, mas foi impedido.

Ela continuou com ofensas: “Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Alguém ali veio da África, tá na cara”. KT reagiu: “Não tem problema, linda. Você tá falando isso aí em voz alta”. Ana Paula insistiu, demonstrando ciúme: “Sério? Por que você tem tanto cuidado com ela?”. Ele respondeu: “Eu tenho cuidado com todo mundo, linda”.

No final da conversa, Ana Paula seguiu com insultos: “Ela é feia, hein. A faixa de nega que ela usa é zoada. Achei que ela era mais gatinha”. As declarações foram amplamente criticadas e resultaram em uma série de consequências para a influenciadora.

Repercussão negativa

Após a divulgação do áudio, Ana perdeu o posto de musa da Gaviões da Fiel, foi demitida da Band e passou a receber ameaças de morte. Em mensagens compartilhadas com amigos, uma pessoa afirmou estar “preparando sua morte” e que ela receberia um “tiro na cabeça”. Outra mensagem sugeriu que ela merecia “um estupro coletivo de negrões”.

Ana Paula também foi desligada da Band no fim do mês passado. A emissora declarou: “Repudiamos veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com nossos valores”.

Contratada desde 2015, Ana Paula era apresentadora titular de um programa na rádio Band FM. Sua saída da Gaviões da Fiel também foi anunciada em nota oficial: “A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista”.

A agremiação reforçou que o combate ao racismo é uma luta permanente e destacou seu posicionamento intransigente contra atitudes discriminatórias. As consequências do caso seguem em debate público, com forte repercussão nas redes sociais.