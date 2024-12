Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para compartilhar um texto reflexivo que, segundo ela, a define. Solteira desde o término do casamento com o cantor Belo , a musa fitness destacou o apreço pela simplicidade e revelou estar aberta a encontrar uma "pessoa boa".

“Ela gosta de coisas simples, de momentos inesquecíveis, de boas conversas, de atenção, de sorrisos, de pessoas boas. Não precisa de muito”, dizia o texto postado por Gracyanne nos Stories do Instagram. O casamento de 16 anos com Belo chegou ao fim em abril deste ano, e desde então a influenciadora ainda não assumiu nenhum novo relacionamento publicamente.





Enquanto isso, Belo parece ter seguido em frente. O cantor estaria vivendo um affair com Rayane Figliuzzi, influenciadora e modelo de 27 anos. Rayane tem acompanhado de perto as apresentações do pagodeiro, inclusive a bordo do cruzeiro onde ele está em turnê.

A vida pessoal de Belo também foi tema do documentário Belo, Perto Demais da Luz, disponível no Globoplay. Na produção, Gracyanne deu um depoimento marcante, surpreendendo ao descrever o ex-marido como um “mentiroso compulsivo”.