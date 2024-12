Reprodução: Instagram Kaquinho Big Dog

Acácio Oliveira, também conhecido como Kaquinho Big Dog , morreu aos 62 anos na madrugada desta quinta-feira (12) . A morte do radialista ocorreu após um mal súbito durante o programa o Madrugada Liberdade , na Rádio Liberdade.

O perfil da empresa lamentou o ocorrido nas redes sociais. "Ele era uma alma generosa, que espalhava alegria, risadas e amor por onde passava. Sua criatividade, talento e paixão pelo rádio marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo", disse a rádio ao falar do comediante

"Hoje, o céu ganha uma estrela, e nós ficamos com a saudade e as lições de amor pela vida e pela arte que ele nos deixou. [...] Que Deus conforte nossos corações e acolha o Kaquinho com toda a alegria que ele sempre transmitiu a nós", acrescenta a mensagem.

Um dos amigos do humorista, Geraldo Magela, chamado também de Ceguinho, também falou sobre a fatalidade: “Meu amigo humorista Kakinho Big Dog passou mal na rádio Liberdade, onde ele trabalha, e acabou nos deixando. É muito triste. A gente tinha uma sintonia inacreditável", desabafou.

"A gente participou do Cara Cat, sucesso total em todos programas, apresentações e comédias de boteco. Cegos, Mancos e Loucos. Quando ele vinha aqui em casa, era uma festa. A gente se dava muito bem. É um negócio inacreditável e até acostumar vai demorar. Mas a verdade é essa”, acrescentou ele.