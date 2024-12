Reportagem Repórter da Record flagra acidente em meio à gravação para jornal; veja o vídeo

Enquanto gravava uma reportagem em São Paulo, o repórter Marcos Guimarães, da Record, presenciou uma colisão entre um carro e um ônibus. O incidente aconteceu em um cruzamento conhecido por acidentes frequentes e foi exibido ao vivo no programa Balanço Geral nesta quinta-feira (12).

O tema da reportagem era um caso de agressão entre motoristas, mas o foco mudou quando a batida ocorreu atrás do repórter, durante a gravação. Surpreso, ele narrou o momento ao público: “Você não vai acreditar no flagrante que vai ver agora. Nem a gente acreditou”.

O ônibus fazia uma curva no cruzamento quando atingiu um carro, que acabou perdendo uma das rodas no impacto. “A batida foi aqui neste cruzamento. O ônibus estava virando esta curva, igual esse está fazendo agora… E a gente flagrou uma batida no local! Olha só! Enquanto a gente estava gravando, uma batida!”, comentou Marcos, enquanto as câmeras captavam a cena.

Após o acidente, o repórter conversou com a motorista do carro envolvido. Ao mencionar os perigos do cruzamento, ele comentou: “Esse cruzamento é complicado”. Ela respondeu: “É complicado, mas eu estava errada?”.

Nas redes sociais, o jornalista compartilhou o momento inusitado com bom humor. “Essas coisas só acontecem comigo! Eu tava gravando, falando de um acidente, quando plau, acontece outro bem atrás de mim. Nem eu acreditei na hora!”, escreveu.

Assista ao vídeo:

Ô véi, essas coisas só acontecem comigo! Eu tava gravando, falando de um acidente, quando plau, acontece outro bem atrás de mim, nem eu acreditei na hora! pic.twitter.com/RzVjEuivnR — Marcos Guimarães (@marcoshgs) December 12, 2024