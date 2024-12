Reprodução Ranço a pobres e 'criação de anões': as confissões de Chiquinho Scarpa

Chiquinho Scarpa, 73 anos, descartou a possibilidade de ter herdeiros e criticou o comportamento da geração Z em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!. O socialite afirmou que jovens dessa geração não querem trabalhar ou estudar, considerando o cenário global desanimador para receber crianças. O comentário foi feito durante conversa com Daniela Albuquerque.

A declaração exclusiva ocorreu no programa exibido nesta semana. Scarpa destacou que a falta de comprometimento da juventude é um fenômeno mundial. “Os filhos dos meus amigos não querem estudar nem trabalhar. Você coloca uma pessoa de 20 anos e uma de 50 para trabalhar, e não funciona. É lamentável”, disse ele, apontando a dificuldade de encontrar profissionais dedicados na faixa etária mais jovem.

O socialite também comentou sobre memórias de juventude, relembrando momentos descontraídos com amigos. Scarpa contou que nunca foi ao mercado, mas gostava de frequentar feiras para tomar caldo de cana com vodca e comer pastel após noites de diversão. “Era uma delícia. Saíamos todos de porre e terminávamos a noite na feira”, relatou com humor.

Reconhecido por uma vida de luxo, Chiquinho é herdeiro de uma fortuna milionária deixada pelo avô Nicolau Scarpa. Além disso, o título de conde também foi transmitido pela família, uma tradição ligada à Igreja Católica que contribuiu para consolidar sua posição na alta sociedade.