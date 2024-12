Reprodução João Silva afirma que chegou a pesar 158 kg

O apresentador João Silva, de 20 anos, abriu o jogo e comentou como foi o processo de perda de peso. O filho do apresentador Faustão, de 74 anos, passou por uma cirurgia bariátrica há quatro anos, quando ainda pesava 158 Kg. João afirma que mantém hábitos de alimentação mais saudáveis e de cuidados com o corpo.



Em entrevista ao podcast Venus Podcast , o comunicador explica: "Não é bom ser obeso. Eu não ligava, tipo, estava na boa, estava tranquilo, mas se eu tivesse a oportunidade de emagrecer, óbvio que eu emagreceria".

Segundo João, ele sempre viveu acima do peso: "Não era aquela pessoa que foi magra a vida inteira e engorda depois de uma certa idade e fica naquela tristeza do comparativo com o que era a vida dela antes. Aquilo (o peso) era o meu normal, a minha vida era sobre aquilo".

João explica qual era a relação que tinha com a comida nesta época: "Eu só comia besteira, não treinava, não fazia nada. Saia para restaurante comia dois, três almoços. Mas eu imaginava 'eu vou morrer se eu viver essa vida, uma hora eu vou morrer''.

A mãe do comunicador, Luciana Cardoso, se sentia culpada pelo peso do filho, explica João: "Minha mãe sempre se sentiu um pouco culpada, mas ela não tem culpa, é uma doença a obesidade. Eu também tive culpa de querer exagerar, de não abdicar da comida, mas também existe a parte médica".