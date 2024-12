Maragogi é conhecida como o "Caribe Brasileiro" (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock) 3 praias deslumbrantes para conhecer em Maragogi

Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, Maragogi é um paraíso natural situado no litoral norte de Alagoas. O destino é famoso por suas piscinas naturais, também chamadas de “galés”, formadas durante a maré baixa, onde os visitantes podem observar uma vasta vida marinha em águas cristalinas. Com um clima agradável o ano todo, Maragogi oferece um cenário perfeito para atividades aquáticas e é um dos melhores lugares do Brasil para snorkeling e mergulho, atraindo tanto famílias quanto aventureiros.

Além de suas famosas piscinas naturais, Maragogi possui uma série de praias de areias brancas e águas azul-turquesa que compõem um visual de cartão-postal . A cidade tem uma atmosfera acolhedora e conta com uma boa infraestrutura turística, incluindo pousadas charmosas, hotéis à beira-mar e uma gastronomia que destaca os frutos-do-mar frescos e pratos típicos da região.

1. Praia de Antunes

Uma das mais belas de Maragogi, a Praia de Antunes encanta com suas águas claras e tranquilas. O cenário paradisíaco é ideal para quem busca relaxar e tirar fotos deslumbrantes.

2. Praia de Barra Grande

Esta praia é famosa por suas piscinas naturais e pelo pôr do sol espetacular. As águas são perfeitas para mergulhos, onde se pode admirar a vida marinha de perto.

3. Praia de Maragogi

A principal praia da região, com uma boa estrutura de barracas e restaurantes, onde partem os passeios para as galés. As águas mornas e a faixa de areia ampla são perfeitas para famílias .

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem